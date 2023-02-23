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Верховный суд Швейцарии отклонил апелляцию РФС на отстранение от международных турниров

Иван Торопцев
Корреспондент
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Дом футбола РФС.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Верховный суд Швейцарии отклонил апелляцию Российского футбольного союза (РФС) на решение Спортивного арбитражного суда (CAS) по отстранению сборных и клубов от участия в международных турнирах.

«Апелляция была подана несвоевременно и, следовательно, не может быть рассмотрена. Поэтому судья объявил обращение недопустимым. Никакие расходы не взимаются и не присуждаются. Данное решение доводится до сведения сторон и CAS», — приводит ТАСС текст заявления Верховного суда Швейцарии.

По правилам суда, у РФС было 30 дней на подачу апелляции, но организация не уложилась в отведенные сроки, из-за чего заявление российской стороны не было удовлетворено.

28 февраля 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили российские сборные и клубы от участия в международных турнирах под своей эгидой. 7 марта РФС подал апелляции в CAS на эти решения, но 15 июля они были отклонены большинством голосов судейской коллегии.

17 января 2023 года в РФС сообщили, что получили полный текст решения CAS. 17 февраля стало известно, что федерация обжаловала решение CAS в Верховном суде Швейцарии.

Источник: https://tass.ru/sport/17127239
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