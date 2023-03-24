Валерий Васильев: «На месте Карпина я бы вызвал Дзюбу в сборную»

Бывший футболист «Динамо» Валерий Васильев ответил на вопрос, кто лучше всего сыграл в составе россиян в матче против Ирана (1:1).

«Однозначно это Сафонов. Я думаю, только к нему не может быть никаких претензий по игре. Он выручил везде, где только мог, и не отбил разве что пенальти», — приводит «Евро-Футбол.Ру» слова Васильева.

Также он отметил, что в сборную стоило пригласить нападающего «Локомотива» Артема Дзюбу.

«На месте Карпина я бы его вызвал в сборную. Он лучший российский нападающий прямо сейчас. У человека в трех весенних матчах четыре гола, три из которых он забил «Ростову» того же Карпина. Но мы все знаем, что у них давний конфликт, который уже тянется не первый год. Поэтому пока Карпин главный в сборной, Дзюбу мы не увидим», — добавил экс-игрок.

26 марта россияне проведут второй товарищеский матч. Национальная команда России сыграет с Ираком в Санкт-Петербурге. Начало — в 18.00 по московскому времени.