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Валерий Васильев: «На месте Карпина я бы вызвал Дзюбу в сборную»

Алина Савинова
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Бывший футболист «Динамо» Валерий Васильев ответил на вопрос, кто лучше всего сыграл в составе россиян в матче против Ирана (1:1).

«Однозначно это Сафонов. Я думаю, только к нему не может быть никаких претензий по игре. Он выручил везде, где только мог, и не отбил разве что пенальти», — приводит «Евро-Футбол.Ру» слова Васильева.

Также он отметил, что в сборную стоило пригласить нападающего «Локомотива» Артема Дзюбу.

«На месте Карпина я бы его вызвал в сборную. Он лучший российский нападающий прямо сейчас. У человека в трех весенних матчах четыре гола, три из которых он забил «Ростову» того же Карпина. Но мы все знаем, что у них давний конфликт, который уже тянется не первый год. Поэтому пока Карпин главный в сборной, Дзюбу мы не увидим», — добавил экс-игрок.

26 марта россияне проведут второй товарищеский матч. Национальная команда России сыграет с Ираком в Санкт-Петербурге. Начало — в 18.00 по московскому времени.

Источник: https://www.euro-football.ru/article/1005049056/1005060002_eks-igrok_dinamo_vasilev_na_meste_karpina_ya_byi_vyizval_dzyubu_v_sbornuyu_on_luchshiy_rossiyskiy_napadayuschiy
Артем Дзюба
Валерий Васильев
Матвей Сафонов
Сборная России по футболу
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