Футбол
Сборная России
Новости
Все материалы Статьи Видео Фото Команда
Tokyo 2020
Новости   //    Футбол   //    Сборная России

Валерий Карпин: «Верю, что наши футболисты могут играть в смелый футбол»

14:32
Теги:

Новый главный тренер сборной России Валерий Карпин ответил на вопрос о формировании состава команды.

«По составу вопрос некорректный. Все будет зависеть от состояния игроков в конкретный момент. Можно быть хорошим игроком, но в сентябре быть в плохой форме. Это не клуб, а сборная, здесь никому не гарантировано попадание в состав. Что касается методик, мы постараемся нашу практику воплотить в сборной. Конечно, я хочу видеть игру как у «Барселоны» в лучшие годы. Но будем исходить из наших возможностей. Верю, что наши футболисты могут играть в смелый футбол», — сказал Карпин.

В сентябре сборной России предстоит сыграть три матча отбора ЧМ-2022. 1 сентября команда сыграет с Хорватией, 4 сентября с Кипром и 7 сентября с Мальтой.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Сергей Федоров все материалы автора

Опрос

проголосовало: 26542
Все опросы
Что ждет Валерия Карпина в сборной России?
Голосовать Обсудить опрос

Читайте также

Яна Егорян — о русском финале Токио-2020 в сабле: «Видимо, у нас просто есть нечто такое, чего нет у других»
Олимпиада-2020: Россия лидирует перед заключительным видом в командном многоборье
Шок в прыжках в воду! России принес медаль парень из Луганска, а китайцы проиграли коронный вид
«Надеюсь, у нас будет шанс на реванш с США». Российские баскетболистки-близнецы обещают бороться в Токио за медали
Как часто можно есть рыбу?
vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Сборная России: назначение Карпина новым тренером, отставка Черчесова после Евро 2020, главные новости