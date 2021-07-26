Валерий Карпин: «Верю, что наши футболисты могут играть в смелый футбол»

Новый главный тренер сборной России Валерий Карпин ответил на вопрос о формировании состава команды.

«По составу вопрос некорректный. Все будет зависеть от состояния игроков в конкретный момент. Можно быть хорошим игроком, но в сентябре быть в плохой форме. Это не клуб, а сборная, здесь никому не гарантировано попадание в состав. Что касается методик, мы постараемся нашу практику воплотить в сборной. Конечно, я хочу видеть игру как у «Барселоны» в лучшие годы. Но будем исходить из наших возможностей. Верю, что наши футболисты могут играть в смелый футбол», — сказал Карпин.

В сентябре сборной России предстоит сыграть три матча отбора ЧМ-2022. 1 сентября команда сыграет с Хорватией, 4 сентября с Кипром и 7 сентября с Мальтой.