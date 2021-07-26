Валерий Карпин: «Короткий срок контракта связан с форс-мажорной ситуацией»
14:30
Новый главный тренер сборной России Валерий Карпин, о назначении которого на этот пост было объявлено сегодня, высказался о сроке контракта с РФС.
«Короткий срок контракта связан с форс-мажорной ситуацией. Все пошли на компромисс. Посмотрим в декабре. Меня вполне могут уволить и из «Ростова», может быть, мне даже негде будет оставаться. Посмотрим, в футболе все меняется быстро. Задачи по долгосрочному контракту передо мной не стояло», — сказал Карпин.
Соглашение Карпина с РФС будет действовать до 31 декабря 2021 года с возможностью дальнейшего продления.
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