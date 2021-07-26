Футбол
Сборная России
Новости
Все материалы Статьи Видео Фото Команда
Tokyo 2020
Новости   //    Футбол   //    Сборная России

Валерий Карпин: «Короткий срок контракта связан с форс-мажорной ситуацией»

14:30
Теги:

Новый главный тренер сборной России Валерий Карпин, о назначении которого на этот пост было объявлено сегодня, высказался о сроке контракта с РФС.

«Короткий срок контракта связан с форс-мажорной ситуацией. Все пошли на компромисс. Посмотрим в декабре. Меня вполне могут уволить и из «Ростова», может быть, мне даже негде будет оставаться. Посмотрим, в футболе все меняется быстро. Задачи по долгосрочному контракту передо мной не стояло», — сказал Карпин.

Соглашение Карпина с РФС будет действовать до 31 декабря 2021 года с возможностью дальнейшего продления.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Сергей Федоров все материалы автора

Опрос

проголосовало: 26408
Все опросы
Что ждет Валерия Карпина в сборной России?
Голосовать Обсудить опрос

Читайте также

Великая Чусовитина завершила карьеру. 46-летнюю гимнастку лишили звания знаменосца и не пустили в финал
Валерий Карпин ответил на вопрос о Дзюбе в сборной России
Олимпиада-2020: США и Япония — в лидерах медального зачета, Россия — шестая
Спортивная гимнастика, мужское командное многоборье на Олимпиаде: где смотреть прямую трансляцию
Как часто можно есть рыбу?
vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Сборная России: назначение Карпина новым тренером, отставка Черчесова после Евро 2020, главные новости