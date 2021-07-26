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Валерий Карпин назвал тренерский штаб сборной России

14:33
Николай Писарев. Фото Федор Успенский, «СЭ»
Николай Писарев. Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Новый главный тренер сборной России Валерий Карпин назвал своих помощников в национальной команде. По его словам, Николай Писарев и Виктор Онопко будут посещать матчи и представлять отчет.

«Тренерский штаб известен: Николай Писарев, Виктор Онопко, Виталий Кафанов, Луис Мартинес и Джонатан Альба. Так как я не могу посещать матчи и искать кандидатов в сборную, это будут делать Писарев и Онопко. После каждого тура они будут представлять отчеты по каждом кандидату. Кто будет в «Ростове» в мое отсутствие? Это уже наши клубные проблемы, мы об этом позаботились», — сказал Карпин.

Соглашение Карпина с РФС будет действовать до 31 декабря 2021 года с возможностью дальнейшего продления. В течение ближайшего полугода тренер будет совмещать работу в сборной и «Ростове».

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