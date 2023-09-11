Карпин — о матче с Катаром: «Все игроки доехали, все готовы сыграть»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин прокомментировал состояние команды перед товарищеским матчем с Катаром.

— Какое настроение перед матчем?

— Нормальное, рабочее.

— Как вам в Катаре?

— Здесь уже не впервые раз. Ничего нового не увидели. Единственное, прохладно. Это лучше, чем в Катаре, за стадионом.

— Вы не замерзли здесь?

— Пока нет. Посмотрим, как это скажется на футболистах. Одно дело — стоять, другое — бегать.

— Как состояние игроков?

— Все в порядке, все доехали, все готовы сыграть.

12 сентября россияне проведут гостевой матч против сборной Катара на стадионе «Эль-Джануб».