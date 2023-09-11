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Баринов — о погоде в Катаре: «Никогда не сталкивался с такой жарой»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Полузащитник сборной России и капитан «Локомотива» Дмитрий Баринов рассказал журналистам о впечатлениях от Катара.

— Какие у тебя первые впечатления от Катара?

— Я был здесь на финале чемпионата мира, поэтому с большими стадионами знаком. Супержарко. Никогда не сталкивался с такой жарой. А так в целом супер. Но на стадионе все условия поля соблюдены, кондиционеры работают. Осталось только в футбол играть.

— Не жалко ребят, которые в Египте?

— Наверное, у них условия похуже, чем у нас. Наверное, жалко, — сказал Баринов.

Игра между национальными командами России и Катара пройдет 12 сентября на стадионе «Эль-Джануб» в Эль-Вакре. Начало — в 18.15 по московскому времени.

Дмитрий Баринов
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