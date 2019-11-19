Валерий Газзаев: «Задача голкипера не просто стоять в воротах, но и выручать»

Интервью «СЭ» дал выдающийся российский тренер, обладатель Кубка УЕФА и четырехкратный чемпион страны, сейчас — зампред комитета по физкультуре, спорту и делам молодежи Госдумы РФ Валерий Газзаев.

— Матч Россия — Бельгия завершился разгромом — 1:4. Что случилось с нашей сборной и кто виноват?

— Конечно, результат игры разочаровал, — отметил Газзаев, — Давайте разберем по линиям.

Задача голкипера не просто стоять в воротах, но и выручать. На мой взгляд, в трех ситуациях из четырех Гильерме мог выручить — мяч дважды влетал в ближний угол, а в третий раз прошел под вратарем.

Оборона не должна допускать таких ошибок, как в случае с третьим голом, когда бельгийцы вышли четыре в одного после отбора мяча в центре поля и быстрого перехода в атаку. Тактическую установку надо соблюдать в любой ситуации, как бы ни складывался матч, и особенно важно строго действовать в обороне.

Что касается группы атаки, то она выглядела очень слабо. Возможно, сказалось отсутствие Головина, Черышева и Кудряшова. Первые двое — ключевые креативные футболисты из группы атаки, а Кудряшов добавил бы строгости игре в обороне.

Позитивно отметил бы Бакаева: ему удалось удачно выйти и уверенно действовать в очень сложной игре. В каких-то эпизодах он напомнил мне молодого Дзагоева. Мне нравится, что Бакаев смело идет в обыгрыш. В современном футболе это одно из ключевых качеств, потому что позволяет создать численное превосходство. Отмечу также, что Бакаев неплохо ассистирует. Надеюсь, при его огромном желании и трудолюбии он вырастет в хорошего футболиста европейского уровня.

Несмотря на результат в отдельно взятом матче, хотел бы еще раз поздравить сборную с досрочным выходом на чемпионат Европы и уверенной игрой на протяжении большинства матчей отборочной кампании. Желаю команде Станислава Черчесова успешного выступления на Евро-2020!

Валерий Газзаев: «Многие российские футболисты играют в маленький футбол за большие деньги»