Семшов назвал предстоящие матчи сборной временем возможности для молодых футболистов

Экс-футболист сборной России Игорь Семшов в разговоре с корреспондентом «СЭ» поделился ожиданиями от предстоящих матчей национальной команды.

— На этой неделе стало известно, что мы не сыграем с боснийцами, но сыграем против Таджикистана и Узбекистана. Насколько весома потеря в классе соперника?

— Я думаю, что сейчас не нужно обращать внимания на класс соперника. Главное, чтобы сборная играла, мы ее видели, чтобы тренерский штаб пробовал игроков, которые в будущем могут помочь нашей сборной. Главное, что игра будет. Боснийцы, может, сильная сборная, но в данной ситуации главное — игры.

— Можно ли сказать, что для молодых футболистов сейчас время возможностей?

— Думаю, безусловно. это время возможностей для молодых футболистов. Наверняка тренерский штаб это понимает и вызывает футболистов, чтобы посмотреть, как они будут находиться в обстановке с опытными игроками, как они будут чувствовать себя в плане требований тренерского штаба. И от этого зависит их будущее. Костяк в сборной всегда есть и будет, остальные меняются.

В ноябре сборная России проведет два товарищеских матча: 17 ноября в Душанбе против Таджикистана и 20 ноября против Узбекистана в Ташкенте.