Бальбуэна: «Очень жду матча против сборной России»

Защитник «Динамо» и сборной Парагвая Фабиан Бальбуэна поделился ожиданиями от товарищеского матча против России.

«Лично я очень жду матча против сборной России. Здорово, что он пройдет на нашей арене, мне не нужно будет куда-то лететь. Я думаю, что будет очень хорошая интересная игра, сборная России — это отличный соперник для нас. Мне также очень интересно было бы сыграть против своих одноклубников», — приводит слова Бальбуэны ТАСС.

Матч между Россией и Парагваем пройдет 25 марта на «ВТБ-Арене» в Москве и начнется в 19.00 мск.