В тренировке сборной России принимают участие 28 игроков

Сборная России продолжает подготовку к отборочным матчам Евро-2020 с Сан-Марино и Кипром. В заключительной тренировке в Новогорске участвуют все 28 футболистов.

В 17.00 сборная вылетает в Саранск, где в субботу сыграет с Сан-Марино (19.00 мск). За тренировкой команды Станислава Черчесова наблюдает сборная Паралимпийской команды России по футболу спортсменов с церебральным параличом.

В июне сборная России проведет два матча отборочного турнира Евро-2020. 8 июня россияне примут Сан-Марино в Саранске (начало игры – 19.00, время московское), 11 июня – Кипр в Нижнем Новгороде (21.45). "СЭ" проведет онлайн-трансляцию матчей Россия – Сан-Марино и Россия – Кипр.

Сборная России по футболу: состав, новости и материалы //

Чемпионат Европы-2020: турнирные таблицы и расписание матчей, календарь и результаты игр отборочного турнира