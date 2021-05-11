Сборная России 11 мая объявила расширенный состав для подготовки к чемпионату Европы, который состоится ближайшим летом.

На данный момент в списке значатся 30 футболистов, окончательная заявка будет включать 26 игроков.

Наибольшее представительство в сборной имеет «Зенит», из которого были приглашены семь человек: Андрей Лунев, Юрий Жирков, Вячеслав Караваев, Далер Кузяев, Андрей Мостовой, Магомед Оздоев и Артем Дзюба.

На втором месте по этому показателю оказалось «Динамо», из которого позвали четырех футболистов: Антон Шунин, Роман Евгеньев, Арсен Захарян и Даниил Фомин.

Несколько клубы РПЛ представлены тремя футболистами. В том числе и «Спартак»: Георгий Джикия, Роман Зобнин, Александр Соболев.

Соперники сборной России по групповому этапу на чемпионате Европы — Бельгия (12 июня), Финляндия (16 июня) и Дания (21 июня).