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Червиченко — о расширенном составе сборной: «У Черчесова личная неприязнь к Смолову»

15:15
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Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко отреагировал на расширенный список сборной России на чемпионат Европы.

«Я думаю, что у Черчесова присутствует личная неприязнь к Смолову, — сказал Червиченко «СЭ». — Объективность не всегда превалирует над личными отношениями. У нас сейчас в нападении один шкаф больше другого. Смолов лучше, чем Заболотный. Отсутствие Гильерме? Они с Максименко на данный момент намного лучше, чем Лунев и Шунин. Не мне советовать бывшему вратарю, кого ставить в ворота. Но вратарская позиция вызывает у меня вопросы. Антон Миранчук очень сдал, по нему у меня вопросов нет. Да и Алексей попадает в сборную с большой натяжкой. Также меня удивляет Кудряшов. Даже не знаю, на каком месте идет «Антальяспор». Надо посмотреть, кого Черчесов собирается побеждать таким составом».

Игроки «Локомотива» Антон Миранчук, Федор Смолов и Гильерме не попали в список футболистов, которые будут готовиться с командой к Евро-2020. На данный момент в списке значится 30 футболистов, окончательная заявка будет включать 26 игроков.

(Владимир Пушкарев)

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