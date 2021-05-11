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Лебедев — о невызове Смолова в сборную: «Серия из одиннадцати матчей ни о чем не говорит»

15:45
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Депутат Госдумы, болельщик «Локомотива» Игорь Лебедев отреагировал на расширенный список сборной России на чемпионат Европы.

«Гильерме потерял место в сборной после 0:5 от Сербии, — сказал Лебедев «СЭ». — Но потом была прекрасная серия в чемпионате России до матча в Санкт-Петербурге. Сейчас он является лидером чемпионата по количеству сухих матчей. Но Черчесов сам был вратарем, на данный момент он не видит в Гильерме уверенности. Вратарь должен играть не от серии к серии, а постоянно быть начеку. Нынешний вратарь Гильерме не вселяет такой уверенности. Та же ситуация и со Смоловым. Серия из одиннадцати матчей не говорит о том, что человек должен попасть в сборную. Игрок должен постоянно играть на высоком уровне. Где гарантия, что подъем у Смолова сохранится в июне? Он в последнем матче с «Динамо» вышел только на замену».

Также Лебедев признался, что удивился вызову в сборную Антона Заболотного.

«Для меня было удивлением попадание Заболотного в сборную. Он точно ничем особо не блистал. С его физическими данными достаточно просто подставлять голову. Так же и Дзюба, и Соболев. Три наших гиганта будут подставлять голову на чемпионате Европы», — добавил Лебедев.

Игроки «Локомотива» Антон Миранчук, Федор Смолов и Гильерме не попали в список футболистов, которые будут готовиться с командой к Евро-2020. На данный момент в списке значится 30 футболистов, окончательная заявка будет включать 26 игроков.

(Владимир Пушкарев)

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