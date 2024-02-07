Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов в интервью «СЭ» объяснил мотивацию оставаться членом УЕФА.

«УЕФА наложила блок на участие наших сборных и клубов в международных соревнованиях, но аналогичный блок следом за УЕФА наложила и ФИФА, — сказал Митрофанов «СЭ». — Поэтому участие РФС в официальных соревнованиях заблокировано на территории всего мира, не только в Европе. Сама по себе смена конфедерации не снимает блока ФИФА — это не «золотой ключик», который гарантированно отмыкает ворота в официальные соревнования. Диалог идет, если бы его не было, и нам бы не удалось добиться начальных шагов со стороны УЕФА по возврату России, то можно было бы подумать по-другому.

УЕФА пытается вернуть российские команды, но испытывает давление от ряда национальных ассоциаций. Пока это давление достаточно ощутимое, УЕФА не хочет решать вопрос ультимативно, доводя до конфликта. Возможно, не готовы к этому. Но поскольку диалог есть, РФС считает правильным в нем участвовать. Мы благодарны нашим друзьям из Азии, они готовы обсуждать вопрос о нашем вхождении, мы выстраиваем с ними отношения, это сотрудничество важно для нас. Но просто переход в АФК — не гарантия снятия запрета на участие в официальных матчах".

Митрофанов также отметил, что нет однозначно правильного решения в вопросе смены конфедерации.

«Конечно, отстранение от международных матчей нас сильно тормозит. Но в РФС ли проблема? Точно нет. Неужели вы думаете, что там ждут, когда мы отдадим в офис УЕФА и ФИФА какой-то неведомый документ, и все сразу станет хорошо? Так не работает. Однозначно правильного ответа, как поступить — нет. Может перейти в соревнования Океании? У нас же есть граница по Тихому океану... Понятно, что это шутка. Нам остается ждать и работать. А прыгать... Кузнечиков нигде не любят. Азии нужен стабильный партнер, если мы переходим, то надолго. А долго — это даже не 10 лет. Наша ответственность в том, чтобы не сделать хуже нашему футболу. Некоторые говорят: «Вы и так не играете. Чего вы боитесь исключения из ФИФА? Что изменится?» Отвечу: если исключат из ФИФА, изменится все. Иностранные субъекты не будут иметь права работать и играть с нами и нашими клубами — под угрозой дисквалификации. Мы не проведем ни одной товарищеской игры, останется только внутренний российский рынок», — добавил Митрофанов.

20 декабря состоялось заседание исполкома РФС, члены которого сочли, что переход в Азию без гарантий от ФИФА относительно участия в международных турнирах не имеет смысла.

ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы сборные от участия в международных соревнованиях 28 февраля 2022 года.