Футбол
Сборная России
Новости
Все материалы Статьи Видео Фото Команда
Главная
Футбол
Сборная России

Сегодня, 08:25

Митрофанов: «Смена конфедерации не снимает блока ФИФА — это не «золотой ключик»

В РФС отметили, что переход России в Азию не снимет запрет ФИФА
Артем Бухаев
Корреспондент
Максим Алланазаров
Заместитель главного редактора
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов в интервью «СЭ» объяснил мотивацию оставаться членом УЕФА.

«УЕФА наложила блок на участие наших сборных и клубов в международных соревнованиях, но аналогичный блок следом за УЕФА наложила и ФИФА, — сказал Митрофанов «СЭ». — Поэтому участие РФС в официальных соревнованиях заблокировано на территории всего мира, не только в Европе. Сама по себе смена конфедерации не снимает блока ФИФА — это не «золотой ключик», который гарантированно отмыкает ворота в официальные соревнования. Диалог идет, если бы его не было, и нам бы не удалось добиться начальных шагов со стороны УЕФА по возврату России, то можно было бы подумать по-другому.

УЕФА пытается вернуть российские команды, но испытывает давление от ряда национальных ассоциаций. Пока это давление достаточно ощутимое, УЕФА не хочет решать вопрос ультимативно, доводя до конфликта. Возможно, не готовы к этому. Но поскольку диалог есть, РФС считает правильным в нем участвовать. Мы благодарны нашим друзьям из Азии, они готовы обсуждать вопрос о нашем вхождении, мы выстраиваем с ними отношения, это сотрудничество важно для нас. Но просто переход в АФК — не гарантия снятия запрета на участие в официальных матчах".

Митрофанов также отметил, что нет однозначно правильного решения в вопросе смены конфедерации.

«Конечно, отстранение от международных матчей нас сильно тормозит. Но в РФС ли проблема? Точно нет. Неужели вы думаете, что там ждут, когда мы отдадим в офис УЕФА и ФИФА какой-то неведомый документ, и все сразу станет хорошо? Так не работает. Однозначно правильного ответа, как поступить — нет. Может перейти в соревнования Океании? У нас же есть граница по Тихому океану... Понятно, что это шутка. Нам остается ждать и работать. А прыгать... Кузнечиков нигде не любят. Азии нужен стабильный партнер, если мы переходим, то надолго. А долго — это даже не 10 лет. Наша ответственность в том, чтобы не сделать хуже нашему футболу. Некоторые говорят: «Вы и так не играете. Чего вы боитесь исключения из ФИФА? Что изменится?» Отвечу: если исключат из ФИФА, изменится все. Иностранные субъекты не будут иметь права работать и играть с нами и нашими клубами — под угрозой дисквалификации. Мы не проведем ни одной товарищеской игры, останется только внутренний российский рынок», — добавил Митрофанов.

20 декабря состоялось заседание исполкома РФС, члены которого сочли, что переход в Азию без гарантий от ФИФА относительно участия в международных турнирах не имеет смысла.

ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы сборные от участия в международных соревнованиях 28 февраля 2022 года.

Максим Митрофанов. «УЕФА пытается вернуть российские команды. Чеферин тепло относится к России». Интервью Митрофанова

Футбол
Сборная России по футболу
3
3
Читайте также
Борьба за любовь и жизнь, двое детей и венчание: история Костомарова и Домниной
Трасса чемпионата мира по биатлону закрыта из-за ужасного состояния снежного покрова
ВКС РФ и артиллерия нанесли удары по президентской бригаде армии Украины
Карлсон ответил на обвинения в предательстве из-за интервью с Путиным
На Украине заявили об обращении к РФ с просьбой передать тела погибших в Ил-76
Журналист Такер Карлсон назвал причину приезда в Россию
Популярное видео
Карпин: Малком и Клаудиньо в сборной / недопуск к Евро-2024
«Нижний Новгород» — «Динамо». Видеообзор матча
Карпин: «Смотрел стыковые матчи. Жалко, что России там нет»
Сафонов: интерес «Зенита» и поведение Крыховяка в «Краснодаре»
Джикия: «Очень хочу сыграть на большом турнире. У нас забрали эту возможность»
Федор Кудряшов: автогол / ЧМ в Катаре / реакция Карпина
Валерий Карпин: «Ростов» против «Урала» — это было важнее, чем игра с Хорватией»
Георгий Джикия: мнение о хорватах / капитанская повязка / путевка на ЧМ
Лука Модрич: слова Карпина / конкуренция с Россией / атмосфера в Сплите
6:0 с Кипром, прогнозы на Хорватию, самая слабая сборная за 20 лет? | Зумеры
Карпин: «Хотите спрашивайте о Дзюбе, хотите — нет. Это ваши проблемы»
Головин: «Ни разу не ездил в сборную как в тюрьму»
Валерий Карпин: Вакцина от COVID-19 / отсутствие Дзюбы / лишний вес в сборной
Вячеслав Караваев: отсутствие Фернандеса / шутки в сборной
Тимур Лепсая: Карпин вытащит сборную на ЧМ? Что происходит в «Локомотиве»?
Страшный матч Россия — Словакия / Взгляд на ситуацию Дзюба — Карпин из Европы / Итальянский сериАл
Карпин: почему Дзюба и Глушаков в сборной? / зачем пять вратарей?
Карпин: главная проблема нашего футбола / лишние кг в сборной / лимит
Хабиб Нурмагомедов: «Нормально пацаны сыграли»
Федор Смолов — про возвращение в сборную и скандальный пост в Инстаграме
Валерий Карпин: «Представляете, что будет если мы проиграем?»
Станислав Черчесов: «Меня позвали на матч «Спартака»
Илья Геркус: 0:0 с Хорватией — достойно или тоска? / Почему Карпин играл без нападающих?
Валера, верим: история того самого видео, изменившего отношение к Карпину
Огненный Валерий Карпин: Шутки Дзюбы / Уход Безуглова / Ситуация с Жирковым
Валерий Карпин: Беспокойство за «Спартак» / Будет ли встреча с Дзюбой
Материалы сюжета: Российский спорт: международные санкции
В РФС объяснили, почему невозможно организовать турнир со странами БРИКС для сборных
Митрофанов: «В УЕФА со всеми прекрасный диалог, кроме одной ассоциации»
Российские спортсмены пропустят предолимпийский отборочный чемпионат Европы по пулевой стрельбе
Российская команда участвовала на чемпионате мира по муай-тай под национальным флагом
Митрофанов о матче с Сербией: «Это было самое быстрое согласование со стороны УЕФА»
Митрофанов: «Чеферин позитивно и тепло относится к России»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

В РФС рассказали о позиции ФИФА по возможному возращению России в международные соревнования

Митрофанов: «Никакого решения по Азии исполком РФС не принимал»
Новости
RSS RSS
Все новости