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Сегодня, 14:52

В РФС предполагали перенос матча сборной России против Боснии

Артем Бухаев
Корреспондент
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В Российском футбольном союзе заявили, что предполагали возможный перенос матча сборной России против команды Боснии.

Сегодня, 31 октября, Боснийская футбольная федерация объявила о переносе товарищеского матча.

«РФС заранее предполагал возможность переноса матча с Боснией и Герцеговиной на более поздний срок, поэтому заранее прорабатывал различные варианты проведениях встреч с другими соперниками. План предстоящего учебно-тренировочного сбора не будет нарушен, предполагается проведение двух игр. Первым соперником станет Таджикистан, второй будет объявлен в ближайшее время», — сообщили «СЭ» в службе коммуникаций РФС.

Матч Россия — Босния был запланирован на 19 ноября в Санкт-Петербурге. Однако ряд боснийских футболистов выступили против проведения игры с российской сборной.

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