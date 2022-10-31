Масалитин считает, что в отмене матча Россия — Босния нет ничего страшного

Бывший игрок московского ЦСКА Валерий Масалитин отреагировал на информацию о том, что сборная Боснии и Герцеговины отказалась от проведения товарищеского матча с национальной команды России.

«Понятно, что это политическое решение. Было понятно, что матч не состоится, когда начались разговоры об отмене игры. Сегодня Босния и Герцеговина не может определять свою политику. Ничего страшного нет в том, что этой игры не будет», — приводит слова Масалитина «Газета.Ru».

Матч Россия — Босния был запланирован на 19 ноября в Санкт-Петербурге. Однако ряд боснийских футболистов выступили против проведения игры с российской сборной.