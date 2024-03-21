Сборная России 8 июня сыграет против Белоруссии

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов заявил, что сборная России по футболу 8 июня проведет товарищеский матч против команды Белоруссии.

Игра пройдет в Минске.

«Матч с Белоруссией пройдет 8 июня», — цитирует Митрофанова РИА «Новости».

11 марта президент РФС Александр Дюков заявил, что организация договорилась о проведении гостевого товарищеского матча между сборными России и Белоруссии в июне.