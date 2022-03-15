Почетный президент РФС Вячеслав Колосков в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на вызов в сборную России вратаря «Спартака» Александра Селихова.

«Все законно и понятно. Селихов сегодня основной вратарь для «Спартака». Он в конце прошлого цикла привлекался в состав ношей сборной. Шунин был номером один долгое время, а Сафонов — самый перспективный среди наших молодых футболистов. Все вызваны по делу», — сказал Колосоков «СЭ».

В нынешнем сезоне 27-летний голкипер красно-белых провел в Тинькофф РПЛ 9 матчей, в которых пропустил 13 мячей.

В состав сборной России на мартовские сборы из вратарей вошли Матвей Сафонов («Краснодар»), Александр Селихов («Спартак») и Антон Шунин («Динамо»).