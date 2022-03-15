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Сегодня, 11:40

«Селихов — основной вратарь для «Спартака». Колосков объяснил вызов голкипера красно-белых в сборную

Колосков объяснил вызов голкипера «Спартака» Селихова в сборную России
Мария Куцубеева
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Александр Селихов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на вызов в сборную России вратаря «Спартака» Александра Селихова.

«Все законно и понятно. Селихов сегодня основной вратарь для «Спартака». Он в конце прошлого цикла привлекался в состав ношей сборной. Шунин был номером один долгое время, а Сафонов — самый перспективный среди наших молодых футболистов. Все вызваны по делу», — сказал Колосоков «СЭ».

В нынешнем сезоне 27-летний голкипер красно-белых провел в Тинькофф РПЛ 9 матчей, в которых пропустил 13 мячей.

В состав сборной России на мартовские сборы из вратарей вошли Матвей Сафонов («Краснодар»), Александр Селихов («Спартак») и Антон Шунин («Динамо»).

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Александр Селихов
Футбол
Сборная России по футболу
ФК Спартак (Москва)
Вячеслав Колосков
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