Тренер "Чертаново" – о грубой игре против сборной России: "Мы не хотели никаких травм!"

Главный тренер "Чертаново" Игорь Осинькин прокомментировал то, как его команда боролась с игроками сборной России​ в контрольном матче.

– Скажу так, что мы не хотели никаких травм. Играли как могли. Разговор был, чтобы мы грань соблюдали. Кроме этих двух эпизодах вспомнить нечего. Желаю шести очков в двух отборочных матчах!

Игра была полезна нашим ребятам. Даже те, кто не заиграет в большой футбол, точно будет вспоминать этот матч, – сказал тренер журналистам. (Александр Рогулев, Дмитрий Зеленов)