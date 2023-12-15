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Сегодня, 20:08

Свищев назвал отличной идеей товарищеский матч сборной России с Сербией

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев прокомментировал новость о возможном проведении товарищеского матча Россия — Сербия.

«Товарищеский матч с Сербией — это отличная идея. У нас хорошие отношения, почему бы не провести по-настоящему товарищескую встречу. У сербов качественная, боевая сборная, которая удачно выступает на европейской арене. Нам с ними будет непросто. Но это, безусловно, очень интересно. Было бы здорово провести этот матч в России — уверен, все пройдет на высшем уровне. Нет никаких сомнений в этом. Думаю, УЕФА не станет отменять товарищескую игру — это было бы глупо. Если обе сборные готовы и хотят провести товарищескую встречу, то нет никакого смысла воспрепятствовать этому», — приводит слова Свищева «РБ Спорт».

Сборная России может провести товарищеский матч с Сербией в Санкт-Петербурге в конце марта 2024 года, если сербская федерация футбола получит одобрение от ФИФА и УЕФА.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/dmitrij-svishhev-match-s-serbiej-otlichnaya-ideya-uefa-ne-stanet-otmenyat-tovarishheskuyu-igru/
Футбол
Сборная России по футболу
Сборная Сербии по футболу
Дмитрий Свищев
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