Семин о матче с Сербией: «Пока РФС официально не объявит, это все слухи»

Бывший тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал возможный товарищеский матч между сборными России и Сербии.

«Товарищеский матч со сборной Сербии? Это была бы отличная проверка для команды Валерия Карпина. Но давайте не будем забегать вперед. Пока РФС официально не объявит о проведении данного матча, это все слухи. Уже был случай с боснийцами», — приводит слова Семина «РБ Спорт».

Сборная России может провести товарищеский матч с Сербией в Санкт-Петербурге в конце марта 2024 года, если сербская федерация футбола получит одобрение от ФИФА и УЕФА.