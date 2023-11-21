Свищев: «Карпин не пел гимн? Переволновался человек, ответственный матч»

Депутат Госдумы Дмитрий Свищев поделился мнением о том, что главный тренер национальной команды Валерий Карпин не пел российский гимн перед матчем с Кубой (8:0).

«Слушайте, переволновался человек, матч ответственный, непростой был, сами все видели. Пел или не пел, самое главное, что тренер подготовил команду. А по поводу гимна мы сейчас можем искать какие-то причины определенных действий Карпина, но я думаю, что не стоит. Надо оценивать Карпина по его профессиональным качествам», — приводит слова Свищева «РБ Спорт».

Сборная России одержала вторую самую крупную победу в истории национальной команды. В июне 2019 года сборная разгромила Сан-Марино со счетом 9:0.