Алдонин: «Матч с Кубой удался, но главное впечатление — это болельщики»

Бывший игрок ЦСКА Евгений Алдонин поделился впечатлениями от матча между сборной России и Кубы (8:0).

«Самое главное впечатление — это болельщики. Был полный стадион, больше 40 тысяч человек. При такой поддержке играть одно удовольствие. У футболистов сборной России все получалось, не было никакого напряжения. Счет позволял действовать раскованнее. Оценивать игру с точки зрения результата сложно.

Очень много ребят забили свои первые мячи, получались разнообразные комбинации. О Кубе мы знаем только в контексте сигар, рома и танцев. В целом матч удался. До игры я и другие амбасадоры РФС раздавали автографы, было огромное количество людей. Необходимо пользовать опцией проводить матчи сборной России в регионах», — приводит слова Алдонина «РБ Спорт».

Сборная России одержала вторую самую крупную победу в истории национальной команды. В июне 2019 года сборная разгромила Сан-Марино со счетом 9:0.