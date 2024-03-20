Стойкович прокомментировал отстранение сборной России от международных турниров

Главный тренер сборной Сербии Драган Стойкович на пресс-конференции перед товарищеским матчем с Россией прокомментировал отстранение команды от международных турниров.

«Давайте не будет углубляться в эту проблематику. То, что сборная не играет на международной арене, никак не повлияло на качество России. Завтра нас ждет матч с тяжелым и интересным соперником, завтра нам легко не будет. Давайте будем говорить только о спорте. Хочу сказать, что Влахович из «Ювентуса» и Милинкович из «Фиорентины» не приехали в расположение сборной. Так как впереди чемпионат Европы, для нас важно посмотреть на игру команды, а не победить любой ценой», — заявил Стойкович.

Тренер также поделился мнением об игре форварда сборной Сербии Душана Тадича.

«Мы третий год работаем вместе. Он подает пример молодым сербским игрокам. Он не зря носит капитанскую повязку, а завтра может повторить рекорд по количеству игр за сборную Сербии, для него это будет 105-я игра», — сказал Стойкович.

Товарищеский матч между национальными командами России и Сербии состоится 21 марта в Москве на стадионе «Динамо» имени Льва Яшина. Начало встречи — в 20.00 мск.

Российская национальная команда с 2022 года не играет в международных соревнованиях под эгидой ФИФА и УЕФА. В 2023 году россияне провели 8 матчей, обыграв Ирак (2:0), Камерун (1:0) и Кубу (8:0).