Стойкович: «Карпин — известное имя в Европе, особый человек»

Главный тренер сборной Сербии Драган Стойкович поделился мнением о своем коллеге Валерии Карпине.

«Карпин — это известное имя в Европе, это особый человек. Он оставил большой след в российском и европейском футболе. Мой помощник Горан Джорович дружил с Карпиным, он говорил о нем только хорошие слова. Завтра у нас еще будет специальный гость Предраг Миятович, игравший за «Реал». Учитывая, какие будут гости на матче, нас ждет завтра что-то невероятное», — сказал Стойкович на пресс-конференции.

Сборная России проведет товарищескую встречу со сборной Сербии 21 марта на «ВТБ-Арене» в Москве. Начало игры — в 20.00 по местному времени. 25 марта команда Валерия Карпина там же сыграет против сборной Парагвая.