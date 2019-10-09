Стив Кларк: «Обсуждали слова Дзюбы в раздевалке. Он прав!»

Главный тренер сборной Шотландии Стив Кларк прокомментировал подготовку к отборочному матчу Евро-2020 с командой России.

— Как оцените состояние поля?

— Я был здесь в 2008 году с «Челси» на финале Лиги чемпионов, тогда нам все очень понравилось. Сейчас состояние газона немножко изменилось, но все равно газон выглядит неплохо.

— Как относитесь к мнению шотландской прессы о команде? Сегодня утром Дзюба сказал, что ваши СМИ зря вас критикуют.

— Мы буквально только что говорили на эту тему в раздевалке. Мне очень понравился его комментарий. Он прав, особенно в части сравнений наших сборных. До чемпионата мира в России была похожая ситуация, болельщики не очень-то верили в свою сборную. У российской сборной получилось переломить ситуацию. Мы надеемся, что нам удастся сделать то же самое.

— Задержка рейса не скажется на результате завтра?

— Задержки рейса бывают всегда, в период праздников и так далее. Если летишь самолетом, надо быть к этому готовым. Никакие оправдания нам завтра не понадобятся. (Александр Рогулев)

Встреча с Шотландией пройдет в Лужниках в четверг, 10 октября и начнется в 21.45 по московскому времени. Игра с Кипром состоится 13 октября.

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