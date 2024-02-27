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27 февраля, 16:14

Стартовала продажа билетов на матч Россия — Сербия 21 марта

Руслан Минаев
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Стартовала продажа билетов на товарищеский матч между сборными России и Сербии, сообщается в Telegram-канале российской национальной команды.

Стоимость билетов на первый матч сборной России в 2024 году начинается от 500 рублей. Встреча пройдет 21 марта на «ВТБ Арене» в Москве. Начало — в 20.00 мск.

Ранее сообщалось, что перед игрой выступит певец Григорий Лепс. В Петровском парке запланирована автограф-сессия, на которую РФС пригласит сербских футболистов Милоша Красича, Неманью Видича, Огнена Коромана, Михайло Пьяновича, Данко Лазовича, актера Милоша Биковича и режиссера Эмира Кустурицу.

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