Стартовала продажа билетов на матч Россия — Сербия 21 марта

Стартовала продажа билетов на товарищеский матч между сборными России и Сербии, сообщается в Telegram-канале российской национальной команды.

Стоимость билетов на первый матч сборной России в 2024 году начинается от 500 рублей. Встреча пройдет 21 марта на «ВТБ Арене» в Москве. Начало — в 20.00 мск.

Ранее сообщалось, что перед игрой выступит певец Григорий Лепс. В Петровском парке запланирована автограф-сессия, на которую РФС пригласит сербских футболистов Милоша Красича, Неманью Видича, Огнена Коромана, Михайло Пьяновича, Данко Лазовича, актера Милоша Биковича и режиссера Эмира Кустурицу.