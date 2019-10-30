Станислав Черчесов: «Звал Игнашевича в тренерский штаб сборной России»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов в интервью «Большому Спорту» признался, что убеждал нынешнего рулевого «Торпедо» Сергея Игнашевича войти в свой тренерский штаб.

— У вас есть специальный человек, который следит за тем, чтобы игроки находились в номерах после отбоя?

— Если кого-то в этом плане нужно контролировать специально — не факт, что такого футболиста стоит вызывать в национальную команду. У нас все профессионально.

— Вы видите в ком-то из игроков сборной задатки хорошего тренера?

— Сергей Игнашевич отыграл чемпионат мира, завершил карьеру — и мы сразу позвали его в наш тренерский штаб. Сейчас он успешно работает с московским «Торпедо». Сергей не просил меня взять его, но мы увидели в нем потенциал. Не хочу называть фамилии, но среди действующих игроков сборной есть те, кто может сделать тренерскую карьеру. Данные имеются.

— Кто из зарубежных тренеров близок вам по концепции?

— Скажу так: нравятся те, которые побеждают, вне зависимости от стиля игры. Мы равняемся на победителей, от них что-то черпаем.

— Сколько часов в день примерно уходит у вас на просмотр матчей других команд?

— Бывает по-разному, в зависимости от того, какие задачи стоят. Чаще мы концентрируемся на своей работе, просматриваем игроков-кандидатов в команду и соперников. Впервые смотришь матч вживую на стадионе, затем несколько раз пересматриваешь по телевидению, чтобы ничего не упустить. Надо скрупулезно заниматься анализом. Поверхностный взгляд не позволяет уловить нюансы, а от них во многом зависит карьера как футболистов, так и тренерского штаба сборной России. Это как с книгами, при втором прочтении зачастую открываются новые смыслы. При возможности с удовольствием посмотрю, например, финал Кубка Либертадорес. Это матч высокого уровня, где можно что-то для себя подметить.