Главный тренер сборной РоссииСтанислав Черчесов Станислав Черчесов рассказал о начале своего пути в футболе на конференции «Профессия — футбол», организованной Оргкомитетом Евро-2020 и Высшей школой экономики.

— Это так давно было, — заявил Черчесов. — Когда мне 15 лет было, меня заметили. В 30 лет начинаешь по-другому на футбол смотреть. Я закончил в 40 лет. Когда кого-то молодым тренером называли, кого-то возрастным — я ни в какую категорию не попадал. Вроде взрослый человек. Во время карьеры в Австрии начал курсы проходить, в РФС получил лицензию и начал работать. У тренера и вратаря много общего — ты должен управлять, находить слова не всегда лицеприятные. (Евгений Белоусов)