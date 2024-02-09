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9 февраля, 12:27

«Спартак» и сборная России поздравили Ещенко с днем рождения

Ана Горшкова
Корреспондент
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«Спартак» и сборная России поздравили бывшего футболиста Андрея Ещенко с юбилеем. Сегодня ему исполняется 40 лет.

«Поздравляем экс-защитника сборной с днем рождения! Желаем Андрею счастья, гармонии и успехов в тренерской карьере!» — сказано в публикации сборной России.

«Поздравляем чемпиона России в составе «Спартака» с днем рождения и желаем всего наилучшего!» — написала пресс-служба «Спартака».

Андрей Ещенко. «Я услышал крик: «Смотри, дым из окна!» Горела наша квартира». Страшные истории Андрея Ещенко

Ещенко выступал за «Спартак» с 2016 по 2021 года. В составе команды он провел 109 матчей, в которых забил один мяч. С красно-белыми он становился чемпионом России, серебряным и бронзовым призером, а также победителем Суперкубка страны. В сборной России Ещенко провел 14 матчей.

С лета 2023 года он работает в «Кубани» на должности руководителя программы развития молодежного футбола.

Андрей Ещенко
Сборная России по футболу
ФК Спартак (Москва)
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