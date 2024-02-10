Майкон: «Идея организовать товарищеский матч между сборными Бразилии и России — отличная»

Экс-защитник сборной Бразилии Майкон поделился ощущениями от возвращения в Россию.

«Ощущения прекрасные! Когда приезжаю в Россию, все больше удивляюсь ей. Готов снова насладиться этим мероприятием и участием в нем. Был в России 10 лет назад. Бывал на Красной площади, но в этот раз я был только в отеле (смеется). Ждать ли меня в Москве в будущем? Надеюсь, что да. И не только в отеле, ха-ха.

Думаю, идея организовать товарищеский матч между сборными Бразилии и России — отличная. Я уже принимал участие в подобном матче в Москве», — заявил Майкон Metaratings.ru.

За карьеру бразильский защитник выступал за «Крузейро», «Монако», «Интер», «Манчестер Сити», «Рому» и другие клубы.