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Смородская: «С таким тренером будущего у сборной нет!»

14:55
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Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская отреагировала на пресс-конференцию главного тренера сборной России Станислава Черчесова. В ходе мероприятия специалист ответил на вопрос о своей возможной отставке.

«Я считаю, что все это действие выглядит очень странно. Больше похоже на цирк. С таким тренером будущего у сборной нет! Нам нужен новый тренер», — сказала Смородская «СЭ».

Сборная России с 3 очками заняла 4 место в группе Б и не смогла пробиться в плей-офф чемпионата Европы-2020.

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Владимир Пушкарев все материалы автора

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