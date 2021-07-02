Экс-первая ракетка мира и фанат «Спартака» Евгений Кафельников прокомментировал пресс-конференцию главного тренера сборной России по футболу Станислава Черчесова.

«Единственное, что понял по итогам этой пресс-конференции: для Станислава Саламовича эталон всех решений, которые он принимает, — это наш президент. Я так понимаю, что никакой технический совет, никакие болельщики, никакие футбольные эксперты, никакое футбольное сообщество нашей страны его не сподвигнут на то, чтобы оставить свой пост после такого сверхнеудовлетворительного выступления нашей сборной на Евро», — сказал Кафельников «СЭ».

Кафельников считает, что результатов у нашей сборной не будет, — это факт. Он добавил, что футбола, который хотят видеть болельщики, тоже не будет.

«Более того, я на 90 процентов уверен, что наша сборная маловероятно попадет в финальную стадию чемпионата мира по футболу в Катаре. Потому что мы не туда двигаемся. Шкипер у нас Станислав Саламович, по большому счету на нем лежит ответственность за все принятые решения и результаты сборной. Это мое субъективное мнение. Безусловно, ответственность и на футболистах, но, если у шкипера нет возможности увеличить скорость своего корабля или самолета, зачем тогда он всех обнадеживает, что этот корабль или самолет полетит со сверхзвуковой скоростью? Если бы никто не делал заявлений, что у нас сильная команда, что обыграем всех и выйдем, мы бы брали это как данное, но, еще раз говорю, все же делают такого рода шапкозакидательские заявления, что мы сейчас свернем горы. Не надо этого делать. Если мы считаем, что у нас нет материала, который может нам доставить огромное удовольствие своей игрой, значит, мы должны довольствоваться этим. Но если планку берут очень высокую, значит, нужно ей соответствовать», — добавил Кафельников.

На Евро-2020 сборная России заняла четвертое место в группе B и не смогла выйти в плей-офф турнира.