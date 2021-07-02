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Черчесов отказался просить Зарему Салихову не удалять Telegram-канал

14:47
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Главный тренер сборной России Станислав Черчесов отказался просить супругу владельца «Спартака» Леонида Федуна, Зарему Салихову удалять ее Telegram-канал.

«Давайте-ка футбол будет футболом, а цирковой аттракцион — цирковым аттракционом. Давайте не путать одно с другим», — сказал на пресс-конференции Черчесов.

Во время пресс-конференции Черчесова, посвященной выступлению сборной на Евро-2020, Салихова сообщила, что удалит свой канал после завершения мероприятия.

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Иван Торопцев все материалы автора

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