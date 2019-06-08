Смолов – в "Клубе 100"

Седьмой гол в ворота сборной Сан-Марино стал для нападающего сборной России Федора Смолова 100-м на высшем уровне. Форвард, выступавший до "Локомотива" за "Динамо", "Анжи", "Урал", "Краснодар" и голландский "Фейеноорд", 72 раза отличался в чемпионате России, 10 – в еврокубках, четыре – в Кубке страны, один – в чемпионате Голландии и 13 – в матчах за сборную страны.

В настоящее время в символический клуб российских бомбардиров входит 32 футболиста, причем трое из них – Артем Дзюба (150 голов), Ари (119) и Павел Погребняк (115) – продолжают карьеру. Первое место занимает Александр Кержаков, имеющий в активе 233 гола. (Кирилл Бурдаков)