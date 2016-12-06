Смолов - Сафину: "Марат, никогда больше на своей половине поля не появлюсь"

Нападающий "Краснодара" Федор Смолов в эфире передачи "Культ тура" ответил на критичное высказывание Марата Сафина. Экс-первая ракетка мира сказал: "Смолов и Кокорин – нападающие, а бегают на своей половине поля. До чужих ворот даже не доходят".
– Не знаю даже, что сказать, – ответил Смолов. – На каком месте у нас сейчас мужской теннис? Знаю, что Сафин был первой ракеткой мира, но сколько он был? Две недели? Где сейчас наш мужской теннис? Глубоко. Марат, никогда больше на своей половине поля не появлюсь (смеется).
spartak ekspress
Assorti ну они хоть шальке а не аекам и аикам
21:45 6 декабря
minya
чтобы Смолову догнать Марата, нужно выиграть золотой мяч, стать чемпионом страны, выиграть Лигу чемпионов , и стать чемпионом мира! но, ни одна из этих целей не будет достигнута в твоей карьере ФЕДЯ!
21:33 6 декабря
Boleijj protiv
Ладно теннис, а где футбол российский и лично Смолов?
21:03 6 декабря
Жорик Вартанов
Федя как спортсмен тебя рядом с Михаилом Южным даже не поставлю, не то что с Маратом, у Марата был талант и колоссальная работоспособность и воля, что есть у тебя? голы в РФПЛ))) даже защитник Мукунку забивал в РФПЛ)))
20:40 6 декабря
Assorti
Марат был первой ракеткой мира, пусть две недели. Федор чемпионом России пока еще даже не был. И где наш чемпионат?) Краснодар пока Спартам да Шалькам сливает на международной)
20:39 6 декабря
bibik.i
Вот правильно Марат сказал, на это обижаться глупо. А в мировой истории спорта Сафин уже навек останется. Эх Фёдор тебя в России то не все знают, тебе до Марата как спортсмена никогда и нигде не дотянуться
20:26 6 декабря
Levbereg
честный человечишко Левыйбергер, так, ради неожиданного образования: "Война и мир" входит в программу средней школы. А Карамзина он всего прочитал? Или только статью на две страницы из учебника истории? Жаль - уважению не научил его Лев Николаевич... 19:56________________________________ Да. Это так. Но "Войну и Мир" в школе редко кто осиливает. И программа адская и мозги не у всех до этого дорастают.Кстати, на счет историка Карамзина он говорил или о "Братьях Карамазовых" я что-то сомневаюсь. Прослушал этот момент- как раз отвлекли на фамилии. Но все равно для футболиста это сильно. Я вот не футболист, а смысл "Ста лет одиночества" понял после третьего захода на прочтение. И это было на третьем курсе университета. Вообще, передача юморная. И на это нужно списывать глупые слова и формулировки.
20:19 6 декабря
CanagliaVova
2PitersS. Не только о футболистах так можно сказать - вообще о спортсменах. Исинбаеву вспомнить - мрак полный! :-D
19:56 6 декабря
честный человечишко
Левыйбергер, так, ради неожиданного образования: "Война и мир" входит в программу средней школы. А Карамзина он всего прочитал? Или только статью на две страницы из учебника истории? Жаль - уважению не научил его Лев Николаевич...
19:56 6 декабря
PitersS
Когда молча по мячу бьет-вроде человек, а как заговорит-дурак дураком. Это не только о Смолове, а о любом из футбольной среды.. Это касается и футбольных журналистов и комментаторов. Видимо российский футбол настолько туп, что умному человеку там, просто, делать нечего.
19:53 6 декабря
честный человечишко
Смолов, до этого момента я к тебе нормально относился, по-человечески. А ты, оказывается, тоже Му-Му...
19:52 6 декабря
Levbereg
Вообще то, что Смолов читает Войну и Мир,. прочитал Карамзина- это серьезно. И владение английским, причем на уровне комментирования моментов в нашем чемпионате и не матчей. как он с юмором о пчеле сказал. НА самом деле из него комментатор хороший получится в будущем. И про Роналду он по мужски сказал конкретно. Что сам Роналду ему не нравится и как стало понятно из-за садомистости португальца. Уважение Федя!
19:49 6 декабря
sergey.v1968
Согласен с обоими отписавшимися - человек выиграл турнир БШ, если я верно помню, в 19 лет, был первой ракеткой мира - какая разница, сколько недель, - обладателем Кубка Дэвиса, а тут это чудо вылезает и несёт чушь. С такой логикой - возьми и сравни футбол Бесковско-Лобановского периода, когда сборная выглядела что надо, а не стадом, и сравнивай, - нет, лезет в теннис, причём в тему, к которой Марат вообще непричастен.
19:36 6 декабря
alex-ls
Нашел себя с кем сравнить, вот когда получишь золотой мяч, тогда вернемся к твоему разговору
19:35 6 декабря
CanagliaVova
Это надо сначала у Федерера выйграть (в случае Смолова - у Месси), чтобы хамить уважаемым людям :-D
19:31 6 декабря
ВеликийПашаБуре
Ты на кого батон крошишь губошлеп лопыревский? Где ты и где Марат? Дешевка лимитовская...
19:17 6 декабря