Смолов - Сафину: "Марат, никогда больше на своей половине поля не появлюсь"

Нападающий "Краснодара" Федор Смолов в эфире передачи "Культ тура" ответил на критичное высказывание Марата Сафина. Экс-первая ракетка мира сказал: "Смолов и Кокорин – нападающие, а бегают на своей половине поля. До чужих ворот даже не доходят".

– Не знаю даже, что сказать, – ответил Смолов. – На каком месте у нас сейчас мужской теннис? Знаю, что Сафин был первой ракеткой мира, но сколько он был? Две недели? Где сейчас наш мужской теннис? Глубоко. Марат, никогда больше на своей половине поля не появлюсь (смеется).