Смольников и Комличенко вызваны в сборную России

Пресс-служба сборной России сообщает, что защитник «Краснодара» Игорь Смольников и форвард «Динамо» Николай Комличенко получили вызов в национальную команду.

32-летний Смольников и 25-летний Комличенко заменят травмированных Сергея Петрова и Федора Смолова. Оба игрока получили мышечные повреждения.

Команда Станислава Черчесова проведет контрольную встречу со Швецией (8 октября) и игры группового турнира Лиги наций с Турцией (11 октября, Москва), Венгрией (14 октября, Москва).

Сборная России готовится к матчам в Новогорске.