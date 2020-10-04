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Смольников и Комличенко вызваны в сборную России

22:48
Николай Комличенко. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Николай Комличенко. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Пресс-служба сборной России сообщает, что защитник «Краснодара» Игорь Смольников и форвард «Динамо» Николай Комличенко получили вызов в национальную команду.

32-летний Смольников и 25-летний Комличенко заменят травмированных Сергея Петрова и Федора Смолова. Оба игрока получили мышечные повреждения.

Команда Станислава Черчесова проведет контрольную встречу со Швецией (8 октября) и игры группового турнира Лиги наций с Турцией (11 октября, Москва), Венгрией (14 октября, Москва).

Сборная России готовится к матчам в Новогорске.

Дополнительная информация:

https://t.me/teamrussia/104

Сборная России по футболу: состав, расписание и результаты матчей, новости и обзоры игр

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Материалы сюжета: Сборная России: матчи в октябре-2020




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