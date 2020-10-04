Смольников и Комличенко вызваны в сборную России
22:48
Пресс-служба сборной России сообщает, что защитник «Краснодара» Игорь Смольников и форвард «Динамо» Николай Комличенко получили вызов в национальную команду.
32-летний Смольников и 25-летний Комличенко заменят травмированных Сергея Петрова и Федора Смолова. Оба игрока получили мышечные повреждения.
Команда Станислава Черчесова проведет контрольную встречу со Швецией (8 октября) и игры группового турнира Лиги наций с Турцией (11 октября, Москва), Венгрией (14 октября, Москва).
Сборная России готовится к матчам в Новогорске.
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