Россия осталась на 39-й строчке рейтинга ФИФА
11:42
ФИФА на официальном сайте опубликовала обновленный рейтинг национальных команд.
Сборная России осталась на 39-й строчке. Топ-10 рейтинга, который возглавляет Бельгия, остался без изменений.
Изменения коснулись участников чемпионата африканских наций. Победитель турнира Марокко поднялся на 33-ю строчку, опередив Словакию и Парагвай.
Рейтинг ФИФА:
1. Бельгия;
2. Франция;
3. Бразилия;
4. Англия;
5. Португалия;
6. Испания;
7. Аргентина;
8. Уругвай;
9. Мексика;
10. Италия...
12. Дания...
24. Украина...
39. Россия...
55. Финляндия.
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