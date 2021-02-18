Россия осталась на 39-й строчке рейтинга ФИФА

ФИФА на официальном сайте опубликовала обновленный рейтинг национальных команд.

Сборная России осталась на 39-й строчке. Топ-10 рейтинга, который возглавляет Бельгия, остался без изменений.

Изменения коснулись участников чемпионата африканских наций. Победитель турнира Марокко поднялся на 33-ю строчку, опередив Словакию и Парагвай.

Рейтинг ФИФА:

1. Бельгия;

2. Франция;

3. Бразилия;

4. Англия;

5. Португалия;

6. Испания;

7. Аргентина;

8. Уругвай;

9. Мексика;

10. Италия...

12. Дания...

24. Украина...

39. Россия...

55. Финляндия.