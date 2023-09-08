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Скопинцев — о Карпине: «Он очень сильный специалист и мотиватор»

Екатерина Звенигородская
Корреспондент
Артем Бухаев
Корреспондент
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Защитник «Динамо» и сборной России Дмитрий Скопинцев рассказал о настрое национальной команды на гостевой матч с Катаром.

— Много разговоров о необходимости подобных матчей для сборной России. Вы понимаете, зачем они нужны?

— Думаю, что каждый из нас горд защищать свою страну на футбольном поле. Каждое от себя действие имеет значение. Мы собрались, чтобы сделать свою работу, сыграть матч, и, желательно, победить.

— Карпин как-то изменился как тренер?

— По первым ощущениям — нет, но, может, мало времени прошло. Но на теории и на поле всегда есть интерес. Он очень сильный специалист и мотиватор.

Сборная России сыграет с Катаром во вторник, 12 сентября. Матч пройдет на стадионе «Эль-Джануб» в Эль-Вакре.

Валерий Карпин
Дмитрий Скопинцев
Сборная России по футболу
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