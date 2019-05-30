Шунин и Лунев прибыли в расположение сборной России

Голкипер "Зенита" Андрей Лунев и вратарь "Динамо" Антон Шунин приехали на базу в Новогорск, где сборная России будет готовиться к играм отборочного турнира чемпионата Европы-2020 против Сан-Марино и Кипра.
– Вратари, – сообщает Твиттер национальной команды.
Вратари 🙌🙌 pic.twitter.com/1wU1mpD8xZ— Сборная России (@TeamRussia) 30 мая 2019 г.
В июне национальная команда проведет два матча отборочного турнира Евро-2020. 8 июня россияне примут Сан-Марино в Саранске (начало игры – 19.00, время московское), 11 июня – Кипр в Нижнем Новгороде (21.45). "СЭ" проведет онлайн-трансляцию этих встреч.
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