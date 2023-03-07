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Сегодня, 18:30

Шмаров заявил, что ему приятно смотреть на игру «Спартака»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Экс-футболист «Спартак» Валерий Шмаров прокомментировал вызов 10 футболистов красно-белых в сборную России.

«Когда в составе «Спартака» вышли 11 российских футболистов в матче против «Локомотива», было очень приятно смотреть на их игру. Конечно, здорово, что из «Спартака» вызвали сразу 10 футболистов в сборную России. Надо ли сейчас собираться сборной и проводить товарищеские матчи? Любая игра лучше тренировки. Конечно, надо играть с любым соперником. Надо новых ребят посмотреть, создать новый коллектив», — приводит слова Шмарова «РБ Спорт».

В расширенный список попали Георгий Джикия, Александр Селихов, Руслан Литвинов, Никита Чернов, Данил Пруцев, Антон Зиньковский, Александр Соболев, Михаил Игнатов, Даниил Хлусевич и Даниил Денисов.

Матчи против сборных Ирана и Ирака пройдут 23 и 27 марта.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/valerij-shmarov-priyatno-smotret-na-igru-spartaka-zdorovo-chto-v-sbornuyu-vy-zvali-10-futbolistov-krasno-bely-h/
Валерий Шмаров
Футбол
Сборная России по футболу
ФК Спартак (Москва)
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