Шмаров заявил, что ему приятно смотреть на игру «Спартака»

Экс-футболист «Спартак» Валерий Шмаров прокомментировал вызов 10 футболистов красно-белых в сборную России.

«Когда в составе «Спартака» вышли 11 российских футболистов в матче против «Локомотива», было очень приятно смотреть на их игру. Конечно, здорово, что из «Спартака» вызвали сразу 10 футболистов в сборную России. Надо ли сейчас собираться сборной и проводить товарищеские матчи? Любая игра лучше тренировки. Конечно, надо играть с любым соперником. Надо новых ребят посмотреть, создать новый коллектив», — приводит слова Шмарова «РБ Спорт».

В расширенный список попали Георгий Джикия, Александр Селихов, Руслан Литвинов, Никита Чернов, Данил Пруцев, Антон Зиньковский, Александр Соболев, Михаил Игнатов, Даниил Хлусевич и Даниил Денисов.

Матчи против сборных Ирана и Ирака пройдут 23 и 27 марта.