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Орлов: «Среди наших нападающих Дзюбе нет равных»

Орлов сравнил Дзюбу с Соболевым
Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Комментатор Геннадий Орлов высказал поддержку нападающему «Локомотива» Артему Дзюбе, а также провел сравнение с форвардом «Спартака» Александром Соболевым.

«Я был уверен, что Дзюба поможет «Локомотиву». Уверен и сейчас. На уровне российского футбола Дзюба все равно будет лучшим. У нас сейчас нет больше такого нападающего, как Артем — с голевым чутьем, техникой, игрой головой и умением забить. Среди российских нападающих Дзюбе нет равных. Что-то говорят про Соболева, но он пока даже не может попасть в основной состав «Спартака». Дай бог, чтобы Александр к 30-ти годам набрал те навыки, которые есть у Артема. Повторюсь, Дзюба поможет «Локомотиву». Но на европейском уровне он не может быть таким ярким голеадором, как в России», — приводит слова Орлова Sport24.

Сборная России проведет учебно-тренировочный сбор с 19 по 28 марта. В понедельник, 6 марта был опубликован расширенный состав национальной команды, в который попал 41 игрок.

Дзюба в феврале этого года подписал контракт с «Локомотивом» до конца сезона. В матче 18-го тура РПЛ 34-летний форвард отметился хет-триком в ворота «Ростова» (3:1).

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-03-07-orlov-sredi-nashikh-napadayushchikh-dzyube-net-ravnykh-govoryat-o-soboleve-no-on-ne-mozhet-popast-v-osnovu-spartaka
Александр Соболев
Артем Дзюба
Футбол
ФК Локомотив (Москва)
Геннадий Орлов
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