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Сегодня, 14:13

Семин о матче сборной России с олимпийской командой Египта: «Никаких ожиданий. Задача — посмотреть молодых игроков»

Екатерина Звенигородская
Корреспондент
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Бывший главный тренер сборной России Юрий Семин поделился с «СЭ» ожиданиями от матча национальной команды с олимпийской сборной Египта.

«Никаких больших ожиданий нет. Стоит задача — посмотреть молодых игроков, которые будут играть с такими же молодыми футболистами из Египта. Думаю, это будет неким сравнением того, как развивается футбол, который везде сейчас не очень прогрессирует. Это еще и общение, участие в международных матчах.
Можно ли эту игру назвать проверкой на прочность? Это простой товарищеский матч. Проверка на прочность — это когда официальные игры, когда борьба за кубок, за титул. Но в любом случае каждый футболист должен выйти на матч с максимальной самоотдачей», — сказал Семин «СЭ».

Сборная России по футболу сыграет с олимпийской сборной Египта в товарищеском матче 7 сентября, в четверг. Матч пройдет на стадионе «Суэц» в Египте. Начало — 19.00 по московскому времени.

Футбол
Сборная Египта по футболу
Сборная России по футболу
Юрий Семин
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