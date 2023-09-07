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Сегодня, 14:47

Агент Глебова объяснил, почему игрок не полетел на открытую тренировку сборной России в Мурманской области

Артем Бухаев
Корреспондент
Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Агент Павел Банатин, представляющий интересы полузащитника «Ростова» Данила Глебова, рассказал «СЭ», почему игрок не полетел на открытую тренировку сборной России в Мурманской области.

По информации «РБ Спорт», 23-летний полузащитник остался в Новогорске, где индивидуально готовится к предстоящей игре национальной команды.

«С состоянием Глебова все нормально. Все в порядке со здоровьем. Он остался в Новогорске, готовится к товарищескому матчу против сборной Катара», — сказал Глебов «СЭ».

7 сентября на поле в плавучем доке, построенном для матча FONBET Кубка России между кировским «Динамо» и 2DROTS, игроки сборной России проведут открытую тренировку и мастер-класс для детей из областных школ в рамках проекта РФС «Футбол в школе».

12 сентября россияне проведут выездную товарищескую игру против Катара на стадионе «Эль-Джануб» в Эль-Вакре.

Данил Глебов
Футбол
Сборная России по футболу
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