Билялетдинов считает, что египтяне в более хорошем игровом тонусе

Футбольный тренер Ринат Билялетдинов рассказал, чего ждет от товарищеского матча олимпийской сборной Египта с командой России. Он считает, что у египтян лучше игровой тонус, чем у россиян.

«Исходя из игровой практики международных матчей, отметим, что египтяне в более хорошем игровом тонусе, чем сборная России. Можно будет посмотреть наших молодых игроков в несколько иных условиях. Посмотрим, как футболисты смогут адаптироваться, проявить себя в индивидуальных и командных действиях», — сказал Билялетдинов «РБ Спорт».