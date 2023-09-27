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Сегодня, 13:50

Сегодня стартует отборочный турнир юношеского Евро-2024. Сможет ли сыграть в нем Россия?

Александр Бобров
Шеф-редактор
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Фото РФС

Исполнительный комитет Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) вчера допустил юношескую сборную России (игроки до 17 лет) к участию в международных турнирах и попросил администрацию УЕФА включить нашу команду в соревнования, даже если уже состоялись жеребьевки.

Сегодня как раз стартует отборочный турнир юношеского Евро-2024. Но есть ли в нем место для нашей команды?

Теоретически сборная Россия могла бы выступить только в двух отборочных группах:

Группа 4 (матчи пройдут 21-27 октября). Сербия (хозяйка), Словения, Люксембург, Азербайджан.

Группа 7 (21-27 октября). Турция (хозяйка), Шотландия, Белоруссия, Казахстан.

Понятно, что со Словенией может договориться сам президент УЕФА — словенец Александер Чеферин. Но как быть с Люксембургом и Шотландией? Вероятность того, что они откажутся, очень высока.

Остальные группы выглядят так:

Группа 1 (11-17 октября). Дания, Австрия, Грузия, Литва.

Группа 2 (27 сентября — 3 октября). Швеция, Польша, Латвия, Молдавия.

Группа 3 (15-21 октября). Германия, Украина, Финляндия, Лихтенштейн.

Группа 5 (15-21 ноября). Португалия, Чехия, Черногория, Албания.

Группа 6 (15-21 ноября). Франция, Норвегия, Румыния, Эстония.

Группа 8 (25-31 октября). Испания, Словакия, Северная Македония, Мальта.

Группа 9 (3-9 ноября). Англия, Хорватия, Косово, Фареры.

Группа 10 (11-17 октября). Ирландия, Швейцария, Исландия, Армения.

Группа 11 (25-31 октября). Италия, Греция, Северная Ирландия, Сан-Марино.

Группа 12 (11-17 октября). Бельгия, Израиль, Уэльс, Гибралтар.

Группа 13 (25-31 октября). Венгрия, Босния, Болгария, Андорра.

Понятно, что в них для нашей команды места нет.

Во второй отборочный этап, матчи которого состоятся весной 2024 года, выйдут 13 победителей групп, 13 команд, занявших вторые места, и пять лучших из числа тех, кто окажется третьими.

Футбол
Сборная России по футболу
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