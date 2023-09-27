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Самюэль Это'О посетит товарищеский матч между сборными России и Камеруна

Ана Горшкова
Корреспондент
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Генеральный секретарь Федерации футбола Камеруна Блез Джунан сообщил, что президент федерации Самюэль Это'О посетит товарищеский матч между сборными России и Камеруна в Москве.

«Самюэль Это'О посетит товарищеский матч нашей команды в Москве. Господин президент будет рад вернуться в Россию и посмотреть на победу сборной Камеруна, ведь они выиграют, не так ли, ха-ха? Мы хорошо знаем наших футболистов и полностью уверены в их силах», — приводит слова Джунана Sport24.

21 сентября президент РФС Александр Дюков заявил, что 12 октября сборная России проведет товарищеский матч с Камеруном. Генсекретарь Федерации футбола Камеруна сообщил, что игра пройдет на «ВТБ Арене». По информации «РБ Спорт», россияне также сыграют с Кенией 16 октября в Турции.

В сентябре 2023 года российская сборная из игроков не старше 23 лет на выезде провела 2 матча с олимпийской командой Египта — 1:1 и 1:2. Другой состав национальной команды сыграл вничью с Катаром (1:1).

Источник: Sport24
Самюэль Это`О
Сборная Камеруна по футболу
Сборная России по футболу
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