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Сборная России провела первую тренировку перед матчами с Камеруном и Кенией

Руслан Минаев
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Сборная России провела первую тренировку перед товарищескими матчами с национальными командами Камеруна и Кении.

12 октября Россия сыграет с Камеруном. Матч пройдет в Москве. 16 октября команда Валерия Карпина встретится с Кенией. Игра пройдет в Анталье (Турция).

В последний раз сборная России играла в Москве 7 сентября — тогда команда обыграла Мальту (2:0) игре отборочного турнира ЧМ-2022 на стадионе «Открытие Арена».

Сборная Камеруна по футболу
Сборная Кении по футболу
Сборная России по футболу
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