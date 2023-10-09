Сборная России провела первую тренировку перед матчами с Камеруном и Кенией

Сборная России провела первую тренировку перед товарищескими матчами с национальными командами Камеруна и Кении.

12 октября Россия сыграет с Камеруном. Матч пройдет в Москве. 16 октября команда Валерия Карпина встретится с Кенией. Игра пройдет в Анталье (Турция).

В последний раз сборная России играла в Москве 7 сентября — тогда команда обыграла Мальту (2:0) игре отборочного турнира ЧМ-2022 на стадионе «Открытие Арена».