Сборная России поздравила всех с Днем футбола

Пресс-служба сборной России поздравила всех с Днем футбола. В Twitter национальной команды выложен пост и фото с российскими футболистами и футболитками, а также главным тренером сборной России Валерием Карпиным.

«Каждый матч — это маленькая жизнь. С днем футбола, друзья», — говорится в сообщении.

Напомним, в полуфинальном стыковом матче отборочного турнира чемпионата мира 2022 года команда Валерия Карпина встретится с Польшей. Игра состоится 24 марта в Москве на стадионе «Лужники» и начнется в 20.00 по московскому времени.