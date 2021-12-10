Сборная России поздравила всех с Днем футбола
10:20
Пресс-служба сборной России поздравила всех с Днем футбола. В Twitter национальной команды выложен пост и фото с российскими футболистами и футболитками, а также главным тренером сборной России Валерием Карпиным.
«Каждый матч — это маленькая жизнь. С днем футбола, друзья», — говорится в сообщении.
Напомним, в полуфинальном стыковом матче отборочного турнира чемпионата мира 2022 года команда Валерия Карпина встретится с Польшей. Игра состоится 24 марта в Москве на стадионе «Лужники» и начнется в 20.00 по московскому времени.
Каждый матч — это маленькая жизнь. С днём футбола, друзья ??#WorldFootballDay pic.twitter.com/Zmus2CJaTF— Сборная России (@TeamRussia) December 10, 2021
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